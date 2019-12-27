Президент Чехии планирует отказаться от визита в РФ, из-за позиции Москвы касательно "Пражской весны"

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 46479 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 123044 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 128799 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 126847 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 151233 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112237 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112416 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109930 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132296 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130883 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Президент Чехии планирует отказаться от визита в РФ, из-за позиции Москвы касательно "Пражской весны"

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Чехии Милош Земан может пересмотреть планы участия в мае 2020 года в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за российского подхода к оценке ввода войск Варшавского договора (ВД) в Чехословакию в августе 1968 года. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в интервью пражскому изданию Parlamentnilisty, пишет УНН.

“Некоторое время назад я принял приглашение президента (России Владимира) Путина принять участие (в Москве) в празднованиях 75-летия Победы..., а сейчас размышляю о том, не ехать ли туда вообще, или, что я скорее всего сделаю, ехать туда и сказать россиянам: “Что если бы вы перелистнули (эту) страницу (своей истории) и перестали бы вспоминать об (этой) годовщине (Победы)?”

Такую реакцию у главы чешского государства вызвал распространенный 18 декабря комментарий МИД РФ, в котором говорится, что недавнее принятие в Чехии закона, признающего 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками ВД в 1968 году, вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству между двумя странами. В МИД РФ отметили, что с “большим разочарованием” узнали о принятом законе, поскольку такой подход противоречит договоренностям от 1993 года, которыми стороны заявили о желании “подвести черту под тоталитарным прошлым”.

Реакцию МИД РФ на закон об объявлении 21 августа Днем памяти жертв событий 1968 года Земан назвал “абсолютной наглостью”. Президент Чехии подписал этот документ 13 декабря.

Комментарий российского внешнеполитического ведомства вызвал острую реакцию и со стороны МИД Чехии. Как заявил 19 декабря глава чешского ведомства Томаш Петржичек, республика является суверенным государством и вправе чтить память погибших при нападении войск ВД на Чехословакию. Он планирует в начале 2020 года встретиться с послом РФ в Чехии Александром Змеевским.

Как писал УНН, летом 2018 года парламент Чехии назвал вторжением и оккупацией введения в Чехословакию войск стран-участниц Варшавского договора в 1968 году. Соответствующую резолюцию приняли чешские депутаты.

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