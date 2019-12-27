Президент Чехии планирует отказаться от визита в РФ, из-за позиции Москвы касательно "Пражской весны"

“Некоторое время назад я принял приглашение президента (России Владимира) Путина принять участие (в Москве) в празднованиях 75-летия Победы..., а сейчас размышляю о том, не ехать ли туда вообще, или, что я скорее всего сделаю, ехать туда и сказать россиянам: “Что если бы вы перелистнули (эту) страницу (своей истории) и перестали бы вспоминать об (этой) годовщине (Победы)?”

Такую реакцию у главы чешского государства вызвал распространенный 18 декабря комментарий МИД РФ, в котором говорится, что недавнее принятие в Чехии закона, признающего 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками ВД в 1968 году, вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству между двумя странами. В МИД РФ отметили, что с “большим разочарованием” узнали о принятом законе, поскольку такой подход противоречит договоренностям от 1993 года, которыми стороны заявили о желании “подвести черту под тоталитарным прошлым”.

Реакцию МИД РФ на закон об объявлении 21 августа Днем памяти жертв событий 1968 года Земан назвал “абсолютной наглостью”. Президент Чехии подписал этот документ 13 декабря.

Комментарий российского внешнеполитического ведомства вызвал острую реакцию и со стороны МИД Чехии. Как заявил 19 декабря глава чешского ведомства Томаш Петржичек, республика является суверенным государством и вправе чтить память погибших при нападении войск ВД на Чехословакию. Он планирует в начале 2020 года встретиться с послом РФ в Чехии Александром Змеевским.

Как писал УНН, летом 2018 года парламент Чехии назвал вторжением и оккупацией введения в Чехословакию войск стран-участниц Варшавского договора в 1968 году. Соответствующую резолюцию приняли чешские депутаты.