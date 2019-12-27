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Президент Чехії планує відмовитися від візиту до РФ, через позицію Москви щодо "Празької весни"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан може переглянути плани участі в травні 2020 року в урочистостях з нагоди 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні через російський підхід до оцінки введення військ Варшавського договору (ВД) в Чехословаччину в серпні 1968 року. Відповідну заяву він зробив в п’ятницю в інтерв’ю празькому виданню Parlamentnilisty, пише УНН.

“Деякий час тому я прийняв запрошення президента (Росії Володимира) Путіна взяти участь (у Москві) в святкуваннях 75-річчя Перемоги..., а зараз розмірковую про те, чи їхати туди взагалі, або, що я швидше за все зроблю, їхати туди і сказати росіянам: “Що якби ви перегорнули (цю) сторінку (своєї історії) і перестали б згадувати про (цю) річницю (Перемоги)?”, — сказав глава Чехії.

Таку реакцію у глави чеської держави викликав поширений 18 грудня коментар МЗС РФ, в якому говориться, що нещодавнє прийняття в Чехії закону, який визнає 21 серпня Днем пам’яті жертв вторгнення і подальшої окупації Чехословаччини військами ВД в 1968 році, навряд чи сприятиме успішній співпраці між двома країнами. У МЗС РФ відзначили, що з “великим розчаруванням” дізналися про прийнятий закон, оскільки такий підхід суперечить домовленостям від 1993 року, якими сторони заявили про бажання “підвести риску під тоталітарним минулим”.

Реакцію МЗС РФ на закон про оголошення 21 серпня Днем пам’яті жертв подій 1968 року Земан назвав “абсолютною нахабністю”. Президент Чехії підписав цей документ 13 грудня.

Коментар російського зовнішньополітичного відомства викликав гостру реакцію і з боку МЗС Чехії. Як заявив 19 грудня глава чеського відомства Томаш Петржічек, республіка є суверенною державою і має право вшановувати пам’ять загиблих під час нападу військ ВД на Чехословаччину. Він планує на початку 2020 року зустрітися з послом РФ в Чехії Олександром Зміївський.

Як писав УНН, влітку 2018 року парламент Чехії назвав вторгненням і окупацією введення в Чехословаччину військ держав-учасниць Варшавського договору в 1968 році. Відповідну резолюцію ухвалили чеські депутати.

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