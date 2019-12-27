Президент Чехії планує відмовитися від візиту до РФ, через позицію Москви щодо "Празької весни"

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан може переглянути плани участі в травні 2020 року в урочистостях з нагоди 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні через російський підхід до оцінки введення військ Варшавського договору (ВД) в Чехословаччину в серпні 1968 року. Відповідну заяву він зробив в п’ятницю в інтерв’ю празькому виданню Parlamentnilisty, пише УНН.