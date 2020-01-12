Президент Чехії вирішив їхати в Москву на 75-річчя перемоги СРСР у Великій вітчизняній війні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан підтвердив, що все ж поїде в травні в Москву на святкування 75-річчя перемоги СРСР у Великій вітчизняній війні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Прага і сайт Blesk.cz.
В ході візиту він має намір поскаржитися на співробітника МЗС РФ, який критикував введення Дня пам'яті окупації Чехословаччини військами країн Варшавського договору 21 серпня 1968 року.
27 грудня Мілош Земан назвав "абсолютною нахабністю" коментар російського МЗС з приводу установа цієї пам'ятної дати, заявивши, що розглядає можливість скасування свого візиту в Москву. МЗС РФ тоді "висловив розчарування", вказавши в своїй офіційній заяві наступне: "Прагнення Праги знову повертатися до подій півстолітньої давності з метою включення їх в сучасний політичний контекст, небажання перегорнути цю сторінку історії, яка затьмарює атмосферу російсько-чеських відносин, навряд чи буде сприяти успішному ходу двостороннього співробітництва ".
30 грудня президент Чехії отримав телеграму Володимира Путіна з новорічним привітанням. У посланні, опублікованому прес-службою Кремля, Путін підкреслив, що "участь чеського лідера в урочистостях в Москві з нагоди 75-річчя Перемоги буде символізувати дружбу і взаємну повагу між народами Росії і Чехії".
Мілош Земан також повідомив, що скасував свій запланований візит в КНР, де в квітні пройде китайсько-європейський форум 17 + 1. Президент пояснив своє рішення тим, що Китай не виконав своїх інвестиційних обіцянок. Замість чеського президента в КНР може поїхати віце-прем'єр Ян Гамачек.
Раніше повідомлялося, що президент Чехії планує відмовитися від візиту до РФ, через позицію Москви щодо "Празької весни"