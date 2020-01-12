Президент Чехії вирішив їхати в Москву на 75-річчя перемоги СРСР у Великій вітчизняній війні

КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан підтвердив, що все ж поїде в травні в Москву на святкування 75-річчя перемоги СРСР у Великій вітчизняній війні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Прага і сайт Blesk.cz.