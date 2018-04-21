Президент Чехии на съезде коммунистов напомнил им о совершенных ими преступлениях

“Сначала судебные убийства политических оппонентов — Гелиодор Пика, Милада Горакова и других. Чуть позже судебные убийства уже коммунистов, например, Рудольфа Сланского, — напомнил президент о страницах истории чехословацких коммунистов, относящихся к 50-м годам XX века. — Это была не деформация. Давайте перестанем себе врать, это были не ошибки. Это были преступления. И именно так мы и должны их называть, если хотим говорить правду”.

Милош Земан напомнил также об “относительно более свободном” периоде 1960-х годов, когда он сам на короткий срок вступил в ряды компартии.

Последующий этап “нормализации”, наступивший после оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора, президент охарактеризовал, как период отставания. “Если в 50-х годах множество людей были отправлены в тюрьмы или концентрационные лагеря, то в период так называемой „нормализации“ подавлялся огромный потенциал нашего общества. Люди не могли работать по своим профессиям, а их дети учиться. Действовало правило: чем глупее человек, тем больше шансов на успех и получении какой-либо функции”, — подчеркнул глава чешского государства, заметив, что в сегодняшней Коммунистической партии Чехии и Моравии есть множество бывших членов Коммунистической партии Чехословакии, которые несут часть ответственности за прошлое.

В завершении своего выступления на избирательном съезде парламентской компартии Милош Земан призвал участвующих в собрании делегатов проанализировать прошлое и “покаяться”.

“Не забудьте, что покаяние очищает и является ступенью на пути к прощению и началу нормальной жизни”, — заявил президент.

Как сообщал УНН, недавно коммунисты Чехии требовали согласовывать с ними выдворение российских дипломатов.