Президент Чехії на з'їзді комуністів нагадав їм про вчинені ними злочини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. “Переможний лютий” 1948 року, коли комуністи отримали владу в Чехословаччині, президент Чехії Мілош Земан, який виступив в суботу на виборчому з’їзді Комуністичної партії Чехії і Моравії, назвав програшем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Praha.
“Спочатку судові вбивства політичних опонентів — Геліодор Піка, Мілада Горакова та інших. Трохи пізніше судові вбивства вже комуністів, наприклад, Рудольфа Сланського, — нагадав президент про сторінки історії чехословацьких комуністів, що відносяться до 50-х років XX століття. — Це була не деформація. Давайте перестанемо собі брехати, це були не помилки. Це були злочини. І саме так ми і повинні їх називати, якщо хочемо говорити правду”.
Мілош Земан нагадав також про “відносно більш вільний” період 1960-х років, коли він сам на короткий термін вступив до лав компартії.
Наступний етап “нормалізації”, що настав після окупації Чехословаччини військами Варшавського договору, президент охарактеризував, як період відставання. “Якщо в 50-х роках безліч людей були відправлені до в’язниць або концентраційні табори, то в період так званої „нормалізації“ пригнічувався величезний потенціал нашого суспільства. Люди не могли працювати за своїми професіями, а їхні діти вчитися. Діяло правило: чим дурніша людина, тим більше шансів на успіх і отриманні будь-якої функції”, — підкреслив глава чеської держави, зауваживши, що в сьогоднішній Комуністичної партії Чехії і Моравії є безліч колишніх членів Комуністичної партії Чехословаччини, які несуть частину відповідальності за минуле .
На завершення свого виступу на виборчому з’їзді парламентської компартії Мілош Земан закликав делегатів, що беруть участь в зборах, проаналізувати минуле і “покаятися”.
“Не забудьте, що покаяння очищає і є сходинкою на шляху до прощення і початку нормального життя”, — заявив президент.
Як повідомляв УНН, нещодавно комуністи Чехії вимагали узгоджувати з ними видворення російських дипломатів.