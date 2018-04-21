Президент Чехії на з'їзді комуністів нагадав їм про вчинені ними злочини

КИЇВ. 21 квітня. УНН. “Переможний лютий” 1948 року, коли комуністи отримали владу в Чехословаччині, президент Чехії Мілош Земан, який виступив в суботу на виборчому з’їзді Комуністичної партії Чехії і Моравії, назвав програшем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Praha.