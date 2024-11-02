Президент Чехии разрешил 60 гражданам вступить в Вооруженные Силы Украины
Киев • УНН
Петр Павел одобрил 60 из 181 заявок от чешских граждан на службу в украинской армии. Разрешения выданы после согласования с профильными министерствами Чехии.
Президент Чехии Петр Павел одобрил 60 заявок от граждан, которые стремятся присоединиться к украинскому войску. Об этом сообщает Český rozhlas, передает УНН.
Детали
По информации от представителя президента Филиппа Платоша, всего он получил 181 такую просьбу.
Как отметил Платош, все разрешения были выданы после согласования с министерствами обороны, внутренних и иностранных дел Чехии.
Согласно чешскому законодательству, граждане, желающие служить в иностранных армиях, в частности в Украине, обязаны сначала получить соответствующее разрешение от главы государства. В противном случае им может грозить уголовная ответственность.
Также существует возможность подать заявку на получение разрешения задним числом.
Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны31 августа 2024, 10:53 • 82000 просмотров