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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 104741 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 113083 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 114953 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Чехии разрешил 60 гражданам вступить в Вооруженные Силы Украины

Президент Чехии разрешил 60 гражданам вступить в Вооруженные Силы Украины

Киев  •  УНН

19:58 • 3763 просмотра

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Петр Павел одобрил 60 из 181 заявок от чешских граждан на службу в украинской армии. Разрешения выданы после согласования с профильными министерствами Чехии.

Президент Чехии Петр Павел одобрил 60 заявок от граждан, которые стремятся присоединиться к украинскому войску. Об этом сообщает Český rozhlas, передает УНН.

Детали

По информации от представителя президента Филиппа Платоша, всего он получил 181 такую просьбу.

Как отметил Платош, все разрешения были выданы после согласования с министерствами обороны, внутренних и иностранных дел Чехии.

Согласно чешскому законодательству, граждане, желающие служить в иностранных армиях, в частности в Украине, обязаны сначала получить соответствующее разрешение от главы государства. В противном случае им может грозить уголовная ответственность.

Также существует возможность подать заявку на получение разрешения задним числом.

Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны31 августа 2024, 10:53 • 82000 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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