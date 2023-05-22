Президент Бразилии Лула заявил, что встреча с Зеленским сорвалась из-за его опоздания

Детали

На пресс-конференции, посвященной его участию в саммите G7, где он был гостем, Лула сказал, что Зеленский "не появился на их запланированной встрече в кулуарах саммита в воскресенье", пишет EFE. Он рассказал, что пока ждал украинского президента, встречался с премьер-министром Вьетнама Фум Минь Тинем, "но до конца этой часовой встречи Зеленский так и не появился", отмечает издание.

Как отмечает AFP, Лула сказал, что его команда запланировала встречу с Зеленским на воскресенье днем. Но украинский лидер "опоздал", и его собственная повестка дня после этого была насыщена, сказал он.

Зеленский в воскресенье преуменьшил значение инцидента, заявив на пресс-конференции, что встреча не состоялась по причинам, связанным с расписанием, указывает EFE.

Когда его спросили, разочарован ли он тем, что не смог встретиться с Лулой, он ответил: "Я думаю, что это его разочаровало".

Лула в понедельник сказал, что он не разочарован, а "расстроен", потому что хотел бы встретиться с украинским лидером для обсуждения, но при этом преуменьшил значение, заявив, что если это не может произойти сейчас, это произойдет "в другой раз".

Лидер Бразилии был нейтральным в своих взглядах на войну между россией и Украиной, временами критически относился к обеим сторонам, но в последние недели смягчил свою позицию. Лула в понедельник осудил российское вторжение и настаивал на необходимости мирных переговоров между москвой и Киевом, сожалея, что ни одна из них не желает этого делать, пишет издание.

Он напомнил, что две недели назад отправил в Киев своего главного международного советника, бывшего министра иностранных дел Селсу Аморима. Проведя переговоры с высокопоставленными чиновниками, он заявил, что пока нет условий для мира, отмечает EFE. "И если не будет разговора о мире, война может быть очень долгой", - сказал он.

Лула сказал, что страны Глобального Юга, которые не участвуют в войне, включая Бразилию, Индию, Индонезию и Китай, "хотят мира", но только россия и Украина имеют право выбирать возможных посредников. "Я не борюсь за то, чтобы быть посредником. Это должен быть кто-то, с кем согласны обе стороны", - добавил он.

Напомним

Сообщалось, что президент Бразилии собирался встретиться с Зеленским на полях саммита G7.