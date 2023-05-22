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Президент Бразилії Лула заявив, що зустріч із Зеленським зірвалася через його запізнення

Президент Бразилії Лула заявив, що зустріч із Зеленським зірвалася через його запізнення

Київ • УНН

 • 3519764 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив у понеділок, що "засмучений" тим, що він та Президент України Володимир Зеленський не зустрілися на саміті G7 - нібито через його запізнення, повідомляють західні ЗМІ, пише УНН.

Деталі

На пресконференції, присвяченій його участі у саміті G7, де він був гостем, Лула сказав, що Зеленський "не з'явився на їхній запланованій зустрічі у кулуарах саміту у неділю", пише EFE. Він розповів, що поки чекав на українського президента, зустрічався з прем'єр-міністром В'єтнаму Фум Мінь Тінем, "але до кінця цієї годинної зустрічі Зеленський так і не з'явився", зазначає видання.

Як зазначає AFP, Лула сказав, що його команда запланувала зустріч із Зеленським на неділю вдень. Але український лідер "запізнився", і його власний порядок денний після цього був насичений, сказав він.

Зеленський у неділю применшив значення інциденту, заявивши на пресконференції, що зустріч не відбулася з причин, пов'язаних із розкладом, вказує EFE.

Коли його запитали, чи він розчарований тим, що не зміг зустрітися з Лулою, він відповів: "Я думаю, що це його розчарувало".

Лула у понеділок сказав, що він не розчарований, а "засмучений", бо хотів би зустрітися з українським лідером для обговорення, але при цьому применшив значення, заявивши, що якщо це не може статися зараз, це станеться "іншим разом".

Лідер Бразилії був нейтральним у своїх поглядах на війну між росією та Україною, часом критично ставився до обох сторін, але останніми тижнями пом'якшив свою позицію. Лула в понеділок засудив російське вторгнення та наполягав на необхідності мирних переговорів між москвою та Києвом, шкодуючи, що жодна з них не бажає цього робити, пише видання.

Він нагадав, що два тижні тому відправив до Києва свого головного міжнародного радника, колишнього міністра закордонних справ Селсо Аморіма. Провівши переговори з високопосадовцями, він заявив, що наразі немає умов для миру, зазначає EFE. "І якщо не буде розмови про мир, війна може бути дуже довгою", - сказав він.

Лула сказав, що країни Глобального Півдня, які не беруть участі у війні, включаючи Бразилію, Індію, Індонезію та Китай, "хочуть миру", але тільки росія та Україна мають право обирати можливих посередників. "Я не борюся за те, щоб бути посередником. Це має бути хтось, з ким згодні обидві сторони", - додав він.

Нагадаємо

Повідомлялося, що президент Бразилії планував зустрітись із Зеленським на полях саміту G7.

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