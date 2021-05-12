Президент Болгарии представил новое правительство и призвал его "раскрыть истину" о предшественниках

Детали

“Нам предстоят трудные месяцы, тяжелое наследство и сильное сопротивление сил статус-кво (партии, которые доминировали в политической жизни страны последние 10 лет). В этой обстановке перед кабинетом министров стоят важные задачи: необходимо гарантировать нормальное функционирование государства, провести честные выборы, объявляя войну купленному голосованию, раскрыть истину о предыдущем управлении, насколько это возможно будет сделать за два месяца, сделать первый шаг в укреплении государственности, дать уверенность гражданам, что страна может управляться уважительно, прозрачно и ответственно”, — объявил президент.

Радев отметил, что правительство политической партии “Граждане за европейское развитие Болгарии” “опустошило казну неясными проектами” и ушло от ответственности, отказавшись внести в парламент предложение об актуализации бюджета. “Вам предстоит приложить максимальные усилия, чтобы доказать, что забота о гражданах это самая важная задача для управляющих страной”, — указал глава государства.

Премьер-министр технического правительства Стефан Янев подчеркнул во время церемонии представления, что правительство будет работать под лозунгом “уважение, прозрачность, профессионализм”. “Будем вместе работать во имя интересов и на пользу граждан. Основной приоритет по конституции — проведение честных и демократичных выборов при строгом соблюдении закона. Ожидаю от всех органов власти организованной работы и бескомпромиссности при нарушениях. Не могу брать на себя обязательство, что за этот период мы справимся с решением проблем, накопленных годами, но попытаемся”, — сказал Янев. Он подчеркнул, что пандемия вызвала в стране комбинированный кризис, справиться с которым можно только объединенными усилиями.

Контекст

Президент Болгарии Румен Радев подписал во вторник указ о назначении с 12 мая технического правительства, которому предстоит управлять страной вплоть до проведения новых выборов в 46-е Народное собрание (парламент) Болгарии, намеченных на 11 июля. Премьер-министром технического кабинета назначен бывший секретарь главы государства по вопросам безопасности и обороны Стефан Янев. Одновременно было распущено избранное только 4 апреля 45-е Народное собрание Болгарии, которое так и не смогло сформировать новый кабинет.