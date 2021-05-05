Перевибори у Болгарії: президент країни заявив, що розпустить парламент та назвав дату голосування

Деталі

“На наступному тижні я розпущу Народні збори і призначу службовий уряд. У цій ситуації очікується, що вибори відбудуться 11 липня”, — сказав він після того, як третя за кількістю депутатів у Народних зборах “БСП за Болгарію” відмовилася від свого права сформувати уряд за підсумками парламентських виборів, що відбулися 4 квітня.

“Я розумію ваші мотиви, а також мотиви партії „Є такий народ“, щоб повернути мандат. Я високо ціную рішення БСП не очолювати експертний програмний уряд, тому що Болгарії потрібна вольова політична альтернатива, яку, на жаль, нинішній парламент не зміг їй зробити. Зрозуміло, що ми йдемо на розпуск парламенту і планування дострокових виборів, але якщо і після них ми потрапимо в ту ж патову ситуацію і не зможемо сформувати кабінет, Болгарія може зануритися не тільки в політичну, а й конституційну криза”, — додав болгарський лідер.

Контекст

Раніше від формування болгарського уряду відмовилася коаліція партій “Громадяни за європейський розвиток Болгарії” (ГЄРБ) і Союзу демократичних сил (СДС). Їм не вдалося домовитися про партнерство з жодним із представлених в Народних зборах країни політичних об’єднань. Аналогічно вчинила і політична партія “Є такий народ”, лідером якої є популярний болгарський співак і телеведучий Славі Тріфонов.

Парламентські вибори в Болгарії відбулися 4 квітня. Всього в законодавчий орган нового скликання пройшли представники шести політичних об’єднань. Коаліція в складі партії ГЄРБ і СДС, яка перемогла на виборах, отримала 75 депутатських мандатів. Нова партія “Є такий народ” — друга за кількістю представників політична група — провела в законодавчий орган 51 депутата. Болгарські соціалісти — 43, Рух за права і свободи — 30, “Демократична Болгарія” — 27, громадянська платформа “Встань. Мафія геть” — 14.