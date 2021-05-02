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Болгарія: чергова партія відмовилася формувати уряд. Країна йде на перевибори в парламент

Київ • УНН

 • 15635 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Болгарія проведе ще одні вибори в липні після того, як партія соціалістів в суботу стала третьою політичною партією, яка відмовилася очолити уряд за підсумками парламентських виборів минулого місяця. Про це пише Reuters, передає УНН.

Що відомо

Соціалісти, які втратили майже половину своїх місць на виборах 4 квітня, заявили, що неможливо буде створити робочу більшість у роздробленому парламенті, і мають намір повернути мандат одразу після того, як президент передасть його їм 5 травня.

“Три нові партії в парламенті продемонстрували політичну незрілість, вони не змогли подолати своє его”, — сказала журналістам лідер соціалістів Корнелія Ниновь після партійних зборів. — “У цій ситуації, незважаючи на наше бажання змін, уряд на чолі з нами, навіть тимчасове, неможливо”.

Президенту Руменов Радевіт доведеться розпустити парламент, призначити тимчасову адміністрацію і оголосити позачергові вибори протягом двох місяців — швидше за все, 11 липня, пише Reuters.

Тривала політична невизначеність може перешкодити найбіднішій державі-члену Європейського Союзу відновити постраждалу від пандемії економіку і ефективно використовувати Фонд відновлення ЄС від коронавірусу в розмірі 750 мільярдів євро (896 мільярдів доларів).

Контекст

Рішення соціалістів було прийнято після того, як правоцентристська партія ГЕРБ, що йде після триразового невдалого голосування за очільника уряду, прем’єр-міністр Бойко Борисова нова опозиційна партія ITN, очолювана телеведучим і співаком Слави Трифоновим, відмовилися від спроб сформувати уряд.

Народний гнів проти повсюдної корупції після майже десятирічного правління Борисова посилив підтримку опозиційної партії ITN і двох невеликих антикорупційних об’єднань, хоча всі вони разом не мають більшості в палаті.

Соціалісти, які боролися за відсторонення від влади ГЕРБ Борисова, заявили, що три нові партії відмовилися вступати з ними в союз.

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