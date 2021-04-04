У Болгарії на виборах лідирує правляча партія

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Виїзні опитування Gallup International та Alpha дослідження виявили, що на парламентських виборах у Болгарії перемагає ГЕРБ, набравши 25% голосів.

У партії кажуть, що будуть шукати союзників, аби сформувати стабільну керуючу коаліцію у більш фрагментованому парламенті.

Нагадаємо

У Болгарії в неділю, 4 квітня, проходять парламентські вибори. Оскільки в цьому році переважно православні болгари святкують Великдень лише через чотири тижні, голосування не збігається за часом з сімейними заходами. “Громадяни за європейський розвиток Болгарії”, а також її молодші партнери по коаліції — націоналісти — минулого літа перебували під вогнем критики через звинувачення в корупції.