У Болгарії на виборах лідирує правляча партія
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Правляча партія Болгарії “Громадяни за європейський розвиток Болгарії” (ГЕРБ) прем’єр-міністра Бойко Борисова лідирує на парламентських виборах згідно з даними екзитполів. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Виїзні опитування Gallup International та Alpha дослідження виявили, що на парламентських виборах у Болгарії перемагає ГЕРБ, набравши 25% голосів.
У партії кажуть, що будуть шукати союзників, аби сформувати стабільну керуючу коаліцію у більш фрагментованому парламенті.
Нагадаємо
У Болгарії в неділю, 4 квітня, проходять парламентські вибори. Оскільки в цьому році переважно православні болгари святкують Великдень лише через чотири тижні, голосування не збігається за часом з сімейними заходами. “Громадяни за європейський розвиток Болгарії”, а також її молодші партнери по коаліції — націоналісти — минулого літа перебували під вогнем критики через звинувачення в корупції.