В Болгарии на выборах лидирует правящая партия

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 44932 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 63130 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107894 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143617 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195006 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193154 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279172 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326876 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157845 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143142 просмотра

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Актуальное
В Болгарии на выборах лидирует правящая партия

В Болгарии на выборах лидирует правящая партия

Киев  •  УНН

 • 19116 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Правящая партия Болгарии “Граждане за европейское развитие Болгарии” (ГЕРБ) премьер-министра Бойко Борисова лидирует на парламентских выборах по данным экзит-полов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Выездные опрос Gallup International и Alpha исследования показали, что на парламентских выборах в Болгарии побеждает ГЕРБ, набрав 25% голосов.

В партии говорят, что будут искать союзников, чтобы сформировать стабильную управляющую коалицию в более фрагментированного парламенте.

Напомним

В Болгарии в воскресенье, 4 апреля, проходят парламентские выборы . Поскольку в этом году в основном православные болгары празднуют Пасху только через четыре недели, голосования не совпадает по времени с семейными мероприятиями. “Граждане за европейское развитие Болгарии”, а также ее младшие партнеры по коалиции — националисты — прошлым летом находились под огнем критики из-за обвинений в коррупции.

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