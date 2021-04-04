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У Болгарії на тлі пандемії обирають парламент

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Болгарії в неділю, 4 квітня, проходять парламентські вибори. Оскільки в цьому році переважно православні болгари святкують Великдень лише через чотири тижні, голосування не збігається за часом з сімейними заходами, в той же час спостерігачі вважають, що активність виборців буде невисокою через третю хвилю пандемії коронавірусу, що накрила країну, передає УНН із посиланням на DW.

Що відомо

Від результату голосування залежить подальше перебування при владі уряду прем’єр-міністра Болгарії Бойко Борисова, який очолює проєвропейську громадянську партію ГЕРБ. Ця партія, а також її молодші партнери по коаліції — націоналісти — минулого літа перебували під вогнем критики через звинувачення в корупції.

Деталі

Згідно з опитуваннями, у партії ГЕРБ хороші шанси залишитися при владі. Вона, однак, навряд чи заручиться абсолютною більшістю і потребуватиме коаліційних партнерів. Чотиривідсотковий бар’єр, згідно з прогнозами, можуть подолати до семи партій. Всього на 240 місць в парламенті Болгарії претендують майже 7 тисяч кандидатів.

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