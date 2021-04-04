У Болгарії на тлі пандемії обирають парламент

Що відомо

Від результату голосування залежить подальше перебування при владі уряду прем’єр-міністра Болгарії Бойко Борисова, який очолює проєвропейську громадянську партію ГЕРБ. Ця партія, а також її молодші партнери по коаліції — націоналісти — минулого літа перебували під вогнем критики через звинувачення в корупції.

Деталі

Згідно з опитуваннями, у партії ГЕРБ хороші шанси залишитися при владі. Вона, однак, навряд чи заручиться абсолютною більшістю і потребуватиме коаліційних партнерів. Чотиривідсотковий бар’єр, згідно з прогнозами, можуть подолати до семи партій. Всього на 240 місць в парламенті Болгарії претендують майже 7 тисяч кандидатів.