У Болгарії вдруге не змогли створити уряд, імовірні нові вибори

Що відомо

Створена рік тому популістська партія протесту “Є такий народ”, новачок у болгарському парламенті, яка стала другою на виборах, заявила, що не буде намагатися створити уряд.

Як написав у Facebook її лідер, співак і телеведучий Слави Трифонов, ця партія не має досить своїх депутатів чи партнерів для того, щоб сформувати стабільний уряд, а підтримки від традиційних партій, які вона звинувачує в усіх бідах країни, вона не прийме.

“Підтримка, яку нам пропонують, — це підтримка політичних утворів, що є шкідливими, жадібними і довели свою скомпрометованість. І це буде не підтримка, а залежність”, — заявив він.

Тому, написав Трифонов, колишня чемпіонка світу з шахів Антоанета Стефанова, яку він висунув на посаду прем’єр-міністра від своєї партії, негайно поверне мандат на формування уряду президентові Румену Радеву.

Що передувало

Перед цим, 23 квітня, так само не змогла створити уряду перша за результатами виборів популістська консервативна партія “ГЕРБ” на чолі з давнім прем’єр-міністром Бойком Борисовим. Ця партія керувала Болгарією самостійно чи в коаліціях із 2009 року з перервою в 2013–2014-му, але на нинішніх виборах отримала тільки менш ніж 26 відсотків голосів і ще й втратила своїх союзників, які не пройшли до нинішнього складу парламенту.

Партія “Є такий народ” отримала 18 відсотків, набравши їх на хвилі розчарування виборців невпинною корупцією й бідністю. Крім того, здобутки на виборах мають іще дві партії схожого штибу.

Таким чином, за Конституцією Болгарії, залишається третя й остання спроба формування уряду, і її аналітики вважають за нереальну. У разі провалу й третьої спроби президент має призначити нові вибори в термін до двох місяців.