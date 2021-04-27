У Болгарії вдруге не змогли створити уряд, імовірні нові вибори

ukru
Ексклюзив
10:51 • 50177 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 87905 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 129607 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 171100 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 252919 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 185174 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178223 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188470 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155202 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160295 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 110465 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 109704 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 123634 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 100750 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 113452 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 252904 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 201322 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 296332 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 291465 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 417916 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 13346 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 93953 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 99258 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 94473 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 111846 перегляди
Актуальне
У Болгарії вдруге не змогли створити уряд, імовірні нові вибори

У Болгарії вдруге не змогли створити уряд, імовірні нові вибори

Київ • УНН

 • 12936 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Болгарії провалилася вже друга спроба створити уряд за результатами парламентських виборів, що відбулися 4 квітня. Про це пише "Радіо Свобода", передає УНН.

Що відомо

Створена рік тому популістська партія протесту “Є такий народ”, новачок у болгарському парламенті, яка стала другою на виборах, заявила, що не буде намагатися створити уряд.

Як написав у Facebook її лідер, співак і телеведучий Слави Трифонов, ця партія не має досить своїх депутатів чи партнерів для того, щоб сформувати стабільний уряд, а підтримки від традиційних партій, які вона звинувачує в усіх бідах країни, вона не прийме.

“Підтримка, яку нам пропонують, — це підтримка політичних утворів, що є шкідливими, жадібними і довели свою скомпрометованість. І це буде не підтримка, а залежність”, — заявив він.

Тому, написав Трифонов, колишня чемпіонка світу з шахів Антоанета Стефанова, яку він висунув на посаду прем’єр-міністра від своєї партії, негайно поверне мандат на формування уряду президентові Румену Радеву.

Що передувало

Перед цим, 23 квітня, так само не змогла створити уряду перша за результатами виборів популістська консервативна партія “ГЕРБ” на чолі з давнім прем’єр-міністром Бойком Борисовим. Ця партія керувала Болгарією самостійно чи в коаліціях із 2009 року з перервою в 2013–2014-му, але на нинішніх виборах отримала тільки менш ніж 26 відсотків голосів і ще й втратила своїх союзників, які не пройшли до нинішнього складу парламенту.

Партія “Є такий народ” отримала 18 відсотків, набравши їх на хвилі розчарування виборців невпинною корупцією й бідністю. Крім того, здобутки на виборах мають іще дві партії схожого штибу.

Таким чином, за Конституцією Болгарії, залишається третя й остання спроба формування уряду, і її аналітики вважають за нереальну. У разі провалу й третьої спроби президент має призначити нові вибори в термін до двох місяців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами