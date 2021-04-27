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В Болгарии во второй раз не смогли создать правительство, вероятны новые выборы

В Болгарии во второй раз не смогли создать правительство, вероятны новые выборы

Киев  •  УНН

 • 12930 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Болгарии провалилась уже вторая попытка создать правительство по результатам парламентских выборов, состоявшихся 4 апреля. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Что известно

Созданная год назад популистская партия протеста “Есть такой народ”, новичок в болгарском парламенте, которая стала второй на выборах, заявила, что не будет пытаться создать правительство.

Как написал в Facebook ее лидер, певец и телеведущий Славы Трифонов, эта партия не имеет достаточно своих депутатов или партнеров для того, чтобы сформировать стабильное правительство, а поддержки от традиционных партий, которые она обвиняет во всех бедах страны, она не примет.

“Поддержка, которую нам предлагают, — это поддержка политических образований, которые являются вредными, жадными и доказали свою скомпрометированность. И это будет не поддержка, а зависимость”, — заявил он.

Поэтому, написал Трифонов, бывшая чемпионка мира по шахматам Антоанета Стефанова, которую он выдвинул на пост премьер-министра от своей партии, немедленно вернет мандат на формирование правительства президенту Румен Радев.

Что предшествовало

Перед этим, 23 апреля, также не смогла создать правительства первая по результатам выборов популистская консервативная партия “ГЕРБ” во главе с давним премьер-министром Бойко Борисовым. Эта партия руководила Болгарией самостоятельно или в коалициях с 2009 года по перерывом в 2013-2014-м, но на нынешних выборах получила только менее 26 процентов голосов и еще потеряла своих союзников, которые не прошли в нынешний состав парламента.

Партия “Есть такой народ” получила 18 процентов, набрав их на волне разочарования избирателей неустанной коррупцией и бедностью. Кроме того, достижения на выборах имеют еще две партии похожего толка.

Таким образом, по Конституции Болгарии, остается третья и последняя попытка формирования правительства, и ее аналитики считают нереальную. В случае провала и третьей попытки президент должен назначить новые выборы в срок до двух месяцев.

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