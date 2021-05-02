Болгария: очередная партия отказалась формировать правительство. Страна идет на перевыборы в парламент
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Болгария проведет еще одни выборы в июле после того, как партия социалистов в субботу стала третьей политической партией, которая отказалась возглавить правительство по итогам парламентских выборов в прошлом месяце. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Что известно
Социалисты, которые потеряли почти половину своих мест на 4 апреля, заявили, что невозможно будет создать рабочую большинство в раздробленном парламенте, и намерены вернуть мандат сразу после того, как президент передаст его им 5 мая.
“Три новые партии в парламенте продемонстрировали политическую незрелость, они не смогли преодолеть свое эго”, — сказала журналистам лидер социалистов Корнелия Ниновь после партийного собрания. — “В этой ситуации, несмотря на наше желание перемен, правительство во главе с нами, даже временное, невозможно”.
Президенту Руменову Радевиту придется распустить парламент, назначить временную администрацию и объявить внеочередные выборы в течение двух месяцев — скорее всего, 11 июля, пишет Reuters.
Длительная политическая неопределенность может помешать самому бедному государству — члену Европейского Союза восстановить пострадавшую от пандемии экономику и эффективно использовать Фонд восстановления ЕС от коронавируса в размере 750 млрд евро (896 млрд долларов).
Контекст
Решение социалистов было принято после того, как правоцентристская партия ГЕРБ, уходящая после трехкратного неудачного голосования за главу правительства, премьер-министр Бойко Борисова новая оппозиционная партия ITN, возглавляемая телеведущим и певцом Славы Трифоновым, отказались от попыток сформировать правительство.
Народный гнев против повсеместной коррупции после почти десятилетнего правления Борисова усилил поддержку оппозиционной партии ITN и двух небольших антикоррупционных объединений, хотя все они вместе не имеют большинства в палате.
Социалисты, боровшихся за отстранение от власти ГЭРБ Борисова, заявили, что три новые партии отказались вступать с ними в союз.