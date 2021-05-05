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Перевыборы в Болгарии: президент страны заявил, что распустит парламент и назвал дату голосования

Перевыборы в Болгарии: президент страны заявил, что распустит парламент и назвал дату голосования

Киев  •  УНН

 • 14700 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что на следующей неделе распустит парламент и назначит проведение повторных парламентских выборов на 11 июля. Об этом глава республики сказал в среду, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал bTV.

Детали

“На следующей неделе я распущу Народное собрание и назначу служебное правительство. В этой ситуации ожидается, что выборы состоятся 11 июля”, — сказал он после того, как третья по числу депутатов в Народном собрании “БСП за Болгарию” отказалась от своего права сформировать правительство по итогам состоявшихся 4 апреля парламентских выборов.

“Я понимаю ваши мотивы, а также мотивы партии „Есть такой народ“, чтобы вернуть мандат. Я высоко ценю решение БСП не возглавлять экспертное программное правительство, потому что Болгарии нужна волевая политическая альтернатива, которую, к сожалению, нынешний парламент не смог ее произвести. Понятно, что мы идем на роспуск парламента и планирование досрочных выборов, но если и после них мы попадем в ту же патовую ситуацию и не сможем сформировать кабинет, Болгария может погрузиться не только в политический, но и конституционный кризис”, — добавил болгарский лидер.

Контекст

Ранее от формирования болгарского правительства отказалась коалиция партий “Граждане за европейское развитие Болгарии” (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС). Им не удалось договориться о партнерстве ни с одним из представленных в Народном собрании страны политических объединений. Аналогично поступила и политическая партия “Есть такой народ”, лидером которой является популярный болгарский певец и телеведущий Слави Трифонов.

Парламентские выборы в Болгарии состоялись 4 апреля. Всего в законодательный орган нового созыва прошли представители шести политических объединений. Коалиция в составе партии ГЕРБ и СДС, которая победила на выборах, получила 75 депутатских мандатов. Новая партия “Есть такой народ” — вторая по числу представителей политическая группа — провела в законодательный орган 51 депутата. Болгарские социалисты — 43, Движение за права и свободы — 30, “Демократическая Болгария” — 27, гражданская платформа “Встань. Мафия вон” — 14.

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