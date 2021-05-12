Президент Болгарії представив новий уряд та закликав його "розкрити істину" про попередників

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 12100 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 35464 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 85001 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 170242 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 201495 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 177921 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 170102 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115054 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89544 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 231973 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.7м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 78860 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 95777 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 13274 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 37943 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 18718 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 199990 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 231975 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 321251 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 483920 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 466130 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 2750 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 6058 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 38378 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 46980 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 51412 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Президент Болгарії представив новий уряд та закликав його "розкрити істину" про попередників

Київ • УНН

 • 28006 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Президент Болгарії Румен Радев представив в середу новий технічний уряд країни і поставив перед ним першочергові завдання з управління державою. Крім проведення нових виборів, в завдання нового кабінету увійшло “розкриття істини” про роботу попереднього уряду, пише УНН з посиланням на bTV.

Президент Болгарії представив новий уряд та закликав його "розкрити істину" про попередників

Деталі

“На нас чекають важкі місяці, важка спадщина і сильний опір сил статус-кво (партії, які домінували в політичному житті країни останні 10 років). У цій обстановці перед кабінетом міністрів стоять важливі завдання: необхідно гарантувати нормальне функціонування держави, провести чесні вибори, оголошуючи війну купленому голосуванню, розкрити істину про попереднє управління, наскільки це можливо буде зробити за два місяці, зробити перший крок у зміцненні державності, дати впевненість громадянам , що країна може управлятися шанобливо, прозоро і відповідально”, — оголосив президент.

Радев зазначив, що уряд політичної партії “Громадяни за європейський розвиток Болгарії” “спустошив скарбницю неясними проектами” і уникнув відповідальності, відмовившись внести до парламенту пропозицію про актуалізацію бюджету. “Вам треба буде докласти максимальних зусиль, щоб довести, що турбота про громадян це найважливіше завдання для керівників країною”, — вказав глава держави.

Прем’єр-міністр технічного уряду Стефан Янєв підкреслив під час церемонії представлення, що уряд буде працювати під гаслом “повага, прозорість, професіоналізм”. “Будемо разом працювати в ім’я інтересів і на користь громадян. Основний пріоритет по конституції — проведення чесних і демократичних виборів при суворому дотриманні закону. Очікую від всіх органів влади організованої роботи і безкомпромісності при порушеннях. Не можу брати на себе зобов’язання, що за цей період ми впораємося з рішенням проблем, накопичених роками, але спробуємо”, — сказав Янев. Він підкреслив, що пандемія викликала в країні комбіновану кризу, впоратися з якою можна тільки об’єднаними зусиллями.

Контекст

Президент Болгарії Румен Радев підписав у вівторок указ про призначення з 12 травня технічного уряду, якому належить управляти країною аж до проведення нових виборів в 46-ті Народні збори (парламент) Болгарії, запланованих на 11 липня. Прем’єр-міністром технічного кабінету призначений колишній секретар глави держави з питань безпеки і оборони Стефан Янєв. Одночасно було розпущено обрані тільки 4 квітня 45-ті Народні збори Болгарії, які так і не змогли сформувати новий кабінет.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,335.13
Tesla
$259.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27