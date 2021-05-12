Президент Болгарії представив новий уряд та закликав його "розкрити істину" про попередників

Деталі

“На нас чекають важкі місяці, важка спадщина і сильний опір сил статус-кво (партії, які домінували в політичному житті країни останні 10 років). У цій обстановці перед кабінетом міністрів стоять важливі завдання: необхідно гарантувати нормальне функціонування держави, провести чесні вибори, оголошуючи війну купленому голосуванню, розкрити істину про попереднє управління, наскільки це можливо буде зробити за два місяці, зробити перший крок у зміцненні державності, дати впевненість громадянам , що країна може управлятися шанобливо, прозоро і відповідально”, — оголосив президент.

Радев зазначив, що уряд політичної партії “Громадяни за європейський розвиток Болгарії” “спустошив скарбницю неясними проектами” і уникнув відповідальності, відмовившись внести до парламенту пропозицію про актуалізацію бюджету. “Вам треба буде докласти максимальних зусиль, щоб довести, що турбота про громадян це найважливіше завдання для керівників країною”, — вказав глава держави.

Прем’єр-міністр технічного уряду Стефан Янєв підкреслив під час церемонії представлення, що уряд буде працювати під гаслом “повага, прозорість, професіоналізм”. “Будемо разом працювати в ім’я інтересів і на користь громадян. Основний пріоритет по конституції — проведення чесних і демократичних виборів при суворому дотриманні закону. Очікую від всіх органів влади організованої роботи і безкомпромісності при порушеннях. Не можу брати на себе зобов’язання, що за цей період ми впораємося з рішенням проблем, накопичених роками, але спробуємо”, — сказав Янев. Він підкреслив, що пандемія викликала в країні комбіновану кризу, впоратися з якою можна тільки об’єднаними зусиллями.

Контекст

Президент Болгарії Румен Радев підписав у вівторок указ про призначення з 12 травня технічного уряду, якому належить управляти країною аж до проведення нових виборів в 46-ті Народні збори (парламент) Болгарії, запланованих на 11 липня. Прем’єр-міністром технічного кабінету призначений колишній секретар глави держави з питань безпеки і оборони Стефан Янєв. Одночасно було розпущено обрані тільки 4 квітня 45-ті Народні збори Болгарії, які так і не змогли сформувати новий кабінет.