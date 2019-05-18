Президент: боль крымскотатарского народа - это наша общая боль
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Боль крымскотатарского народа - это наша общая боль. Мы никогда не забудем преступления советского режима. Об этом заявил действующий Президент Украины Петр Порошенко по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар, передает УНН.
"75 лет назад, 18 мая 1944 - трагическая дата в истории крымскотатарского народа. Уходят из жизни свидетели, но воспоминания о устроенном Москвой геноциде остаются в исторической памяти крымских татар - и в памяти всего украинского народа", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД призвали мир признать депортацию крымских татар геноцидом
Президент подчеркнул, что боль крымскотатарского народа - это наша общая боль.
"Мы никогда не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова, за пытки и издевательства над крымчанами. Убежден, право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлено. Слава непокоренному крымскотатарском народу!" - добавил он.
Напомним, память жертв геноцида крымскотатарского народа чествуют сегодня в Украине.