Президент: біль кримськотатарського народу – це наш спільний біль
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Біль кримськотатарського народу – це наш спільний біль. Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму. На цьому наголосив чинний Президент України Петро Порошенко з нагоди 75-ї річниці депортації кримських татар, передає УНН.
"75 років тому, 18 травня 1944 – трагічна дата в історії кримськотатарського народу. Йдуть з життя свідки, але спогади про влаштований Москвою геноцид залишаються в історичній пам’яті кримських татар – і у пам’яті усього українського народу", - написав Порошенко на своїй сторінці на Facebook.
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Президент наголосив, що біль кримськотатарського народу – це наш спільний біль.
"Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму. І сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, за тортури та знущання над кримчанами. Переконаний, право кримських татар вільно жити на своїй рідній землі буде обов’язково відновлено. Слава нескореному кримськотатарському народові!" - додав він.
Нагадаємо, пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу вшановують сьогодні в Україні.