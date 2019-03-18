Президент Австрии призвал ЕС не плясать под дудку Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Австрии Александер ван дер Беллен потребовал от Евросоюза более решительного сопротивления политике, которую проводит президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
“Европейцы не должны плясать под дудку Трампа”, — заявил он в интервью газете Die Welt, которое вышло в понедельник, 18 марта.
Как конкретный пример, где Евросоюз мог бы проявить больше самостоятельности, президент Австрии назвал соглашение с Ираном, с которого США вышли “без всякого повода”, запретив европейским компаниям вести бизнес с Тегераном под угрозой санкций.
“По-моему, это уже слишком”, — заверил ван дер Беллен.
Австрийские власти неоднократно демонстрировали несогласие с позицией США. В частности, федеральный канцлер Австрии Курц во время февральской встречи с Дональдом Трампом поддержал проект газопровода “Северный поток — 2”. Австрия поддерживает проект, поскольку ей “необходима безопасность энергопоставок”, пояснил Курц.
“Наконец-то есть относительное согласие по этому проекту в рамках Европейского Союза”, — добавил он.
Семья президента Австрии Александера ван дер Белл несколько веков — с конца 17-го века — провела в России и покинула ее только в 1919 году. Его отец, Александр Александрович Беллен, родился в Пскове и заканчивая Псковскую гимназию.
Как сообщал УНН, канцлер Австрии Себастьян Курц отметил положительную роль России в поиске более тесных контактов с австрийскими властями в отличие от американской администрации.