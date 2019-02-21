Канцлер Австрії: РФ шукає більше контакту з нами, аніж США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Канцлер Австрії Себастьян Курц відзначив позитивну роль Росії в пошуку більш тісних контактів з австрійською владою на відміну від американської адміністрації. Про це Курц заявив в середу в ефірі австрійського телеканалу ORF-2 за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоні, передає УНН.
За словами Курца, Австрія є країною, яка орієнтована на експорт, тому вона з урахування своїх економічних інтересів підтримує добрі контакти по всьому світу.
“Я б не сказав, що у нас з Росією кращі відносини, ніж з іншими країнами світу, — зазначив австрійський канцлер. — Скажу більше, Росія традиційно проявляє більше інтересу до Австрії і таким чином більше шукає контакту з представниками австрійського уряду, президентом і канцлером , ніж це, напевно, роблять США”. “Я себе чудово почуваю посередині: з хорошими контактами в Європі, на Заході і Сході, з хорошим контактом з наддержавами”, — зауважив Курц.
Як заявив австрійський канцлер, з президентом Росії Володимиром Путіним він провів чотири бесіди, а тепер у нього відбулися переговори з президентом США Дональдом Трампом. “Підтримуємо упорядкований і солідний контакт з усіма сторонами”, — уклав Курц.
Нагадуємо, Австрія продовжить розвивати “Північний потік-2” і купувати газ у РФ.