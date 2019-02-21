Канцлер Австрии: РФ ищет больше контакта с нами, чем США

По словам Курца, Австрия является страной, ориентированной на экспорт, поэтому она из учета своих экономических интересов поддерживает хорошие контакты по всему миру.

“Я бы не сказал, что у нас с Россией лучше отношения, чем с остальными странами мира, — отметил австрийский канцлер. — Скажу больше, Россия традиционно проявляет больше интереса к Австрии и таким образом больше ищет контакта с представителями австрийского правительства, президентом и канцлером, чем это, наверное, делают США”. “Я себя прекрасно чувствую посередине: с хорошими контактами в Европе, на Западе и Востоке, с хорошим контактом со сверхдержавами”, — заметил Курц.

Как заявил австрийский канцлер, с президентом России Владимиром Путиным он провел четыре беседы, а теперь у него состоялись переговоры с президентом США Дональдом Трампом. “Поддерживаем упорядоченный и солидный контакт со всеми сторонами”, — заключил Курц.

Напоминаем, Австрия продолжит развивать “Северный поток-2” и покупать газ у России.