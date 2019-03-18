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Президент Австрії закликав ЄС не танцювати під дудку Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент Австрії Александер ван дер Беллен зажадав від Євросоюзу більш рішучого опору політиці, що проводиться президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Президент Австрії закликав ЄС не танцювати під дудку Трампа

“Європейці не повинні танцювати під дудку Трампа”, — заявив він в інтерв’ю газеті Die Welt, яке вийшло в понеділок, 18 березня.

Як конкретний приклад, де Євросоюз міг би проявити більше самостійності, президент Австрії назвав угоду з Іраном, з якого США вийшли “без жодного приводу”, заборонивши європейським компаніям вести бізнес з Тегераном під загрозою санкцій.

“По-моєму, це вже занадто”, — запевнив ван дер Беллен.

Австрійська влада неодноразово демонстрували незгоду з позицією США. Зокрема, федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц під час лютневої зустрічі з Дональдом Трампом підтримав проект газопроводу “Північний потік — 2”. Австрія підтримує проект, оскільки їй “необхідна безпека енергопостачань”, пояснив Себастьян Курц.

“Нарешті-то є відносне згоду з цього проекту в рамках Європейського Союзу”, — додав він.

Родина президента Австрії Александера ван дер Белл кілька століть — з кінця 17-го століття — провела в Росії і покинула її тільки в 1919 році. Його батько, Олександр Олександрович Беллен, народився в Пскові і закінчив Псковську гімназію.

Як повідомляв УНН, канцлер Австрії Себастьян Курц відзначив позитивну роль Росії в пошуку більш тісних контактів з австрійською владою на відміну від американської адміністрації.

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