Президент Аргентины согласился не отправлять на карантин зубную фею
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Аргентины Альберто Фернандес согласился не отправлять на карантин зубную фею, ведь она может приносить вознаграждение за выпавшие зубы. Всем остальным он сказал оставаться дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter президента.
"Зубная фея может приносить награды за выпавшие зубы, поскольку она не находится на карантине. Но остальные - мы все остаемся дома!!! Так мы заботимся о себе и других. Пусть Хоакин оставляет зуб под подушкой и наслаждается наградой", - написал президент Аргентины.
Напомним, по состоянию на 5:50 воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 13 048 человек.