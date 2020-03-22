Президент Аргентини погодився не відправляти на карантин зубну фею
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент Аргентини Альберто Фернандес погодився не відправляти на карантин зубну фею, адже вона може приносини винагороду за зуби, що випали. Всім іншим він сказав залишатися вдома. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter президента.
“Зубна фея може приносити нагороди за випавші зуби, оскільки вона не знаходиться на карантині. Але решта - ми всі залишаємося вдома!!! Так ми дбаємо про себе та інших. Нехай Хоакін залишає зуб під подушкою і насолоджується нагородою”, - написав президент Аргентини.
Нагадаємо, станом на 5:50 неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 13 048 осіб.