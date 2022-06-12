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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент анонсировал обращение к Американскому еврейсому комитету

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обращение к Американскому еврейсому комитету. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Подготовил обращение к Американскому еврейскому комитету. Сегодня в Нью-Йорке начался глобальный форум, организованный комитетом. Это одна из наиболее влиятельных структур, которая очень помогает продвигать решения для нашей защиты", - говорится в обращении.

Подробности

Зеленский призвал партнеров удвоить усилия, чтобы украинцы получили больше современного оружия, больше финансовой поддержки, чтобы быстрее закончить войну.

Напомним

Зеленский прокомментировал обстрелы в Тернопольской области, назвав, что они не имеют “ни одного тактического или стратегического смысла”.

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