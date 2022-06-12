Жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударія: Зеленський прокоментував обстріл Тернопільщини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення, Президент України Володимир Зеленський прокоменував обстріли у Тернопільській області, назвавши, що вони не мають “жодного тактичного чи стратегічного сенсу”. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами Президента, після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебувають десять людей.
Цитата
“Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це терор, просто терор”, — прокоментував Зеленський.
Серед постраждалих — 12-річна дівчинка з Харкова. Вона поїхала на Тернопільщину, щоб урятуватися від російської армії.
“І саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття росії у світі. Не Петро І чи Лев Толстой, а діти, поранені та вбиті російськими ударами”, — зазначив Зеленський.
Нагадаємо
Вчора, 11 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків у Тернопільській області.