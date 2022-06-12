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Жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударія: Зеленський прокоментував обстріл Тернопільщини

Жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударія: Зеленський прокоментував обстріл Тернопільщини

Київ • УНН

 • 154607 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення, Президент України Володимир Зеленський прокоменував обстріли у Тернопільській області, назвавши, що вони не мають “жодного тактичного чи стратегічного сенсу”. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Президента, після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебувають десять людей.

Цитата

“Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це терор, просто терор”, — прокоментував Зеленський.

Серед постраждалих — 12-річна дівчинка з Харкова. Вона поїхала на Тернопільщину, щоб урятуватися від російської армії.

“І саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття росії у світі. Не Петро І чи Лев Толстой, а діти, поранені та вбиті російськими ударами”, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Вчора, 11 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків у Тернопільській області.

Українські Національні Новини

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