Жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударія: Зеленський прокоментував обстріл Тернопільщини

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За словами Президента, після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебувають десять людей.

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“Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це терор, просто терор”, — прокоментував Зеленський.

Серед постраждалих — 12-річна дівчинка з Харкова. Вона поїхала на Тернопільщину, щоб урятуватися від російської армії.

“І саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття росії у світі. Не Петро І чи Лев Толстой, а діти, поранені та вбиті російськими ударами”, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Вчора, 11 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків у Тернопільській області.