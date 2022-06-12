Ворожий удар по Чорткову: є постраждалі, серед яких - діти

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“На щастя жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких, — діти. Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян. О 10:00 спілкуватимусь зі ЗМІ, де разом з рятувальниками повідомимо про потерпілих та масштаби руйнувань”, — зазначив Труш.

Нагадаємо

У місті Чортків місцева влада відключила природній газ на час робіт з наслідками вибуху.