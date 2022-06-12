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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 90631 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 102493 просмотра

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 63284 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеский удар по Чорткову: есть пострадавшие, среди которых – дети

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Вчера, 11 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чортков, что в Тернопольской области. Жертв нет. Среди пострадавших – дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.

Цитата

“На счастья жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, среди которых — дети. Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества граждан. В 10:00 буду общаться со СМИ, где вместе со спасателями сообщим о пострадавших и масштабах разрушений”, — отметил Труш.

Напомним

В городе Чортков местные власти отключили природный газ на время работ с последствиями взрыва.

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