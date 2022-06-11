Ворожий удар по Чорткову: ведуться роботи з наслідками обстрілу, місцева влада відключила природній газ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Сьогодні, 11 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області. Місцева влада відключила природній газ на час робіт з наслідками вибуху. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Тернопільської ОВА Володимира Труша.
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“У місті Чортків місцева влада відключила природній газ на час робіт з наслідками вибуху”, — написав Труш.
Він також закликав довіряти лише офіційній інформації і наголосив, що спеціалісти працюють на місці події.
“Усі достовірні новини про ситуацію на Чортківщині повідомлятиму на своїх каналах в соцмережах. У випадку повторної повітряної тривоги, — негайно прямуйте в укриття”, — додав голова ОВА.
Нагадаємо
Жителі Тернопільщини повідомили про сильний вибух ввечері 11 червня.