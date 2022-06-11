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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 50647 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 100670 перегляди

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У Тернопільській області пролунав вибух

У Тернопільській області пролунав вибух

Київ • УНН

 • 1318096 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Жителі Тернопільщини повідомили про сильний вибух ввечері 11 червня. Голова ОВА Володимир Труш закликав людей не панікувати, залишатись в укриттях та не робити жодних фото, пише УНН.

 

Цитата

“Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів. Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас вкурсі щодо ситуації в області”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В Донецьку пролунав вибух біля офісу пушиліна.

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