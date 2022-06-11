У Тернопільській області пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Жителі Тернопільщини повідомили про сильний вибух ввечері 11 червня. Голова ОВА Володимир Труш закликав людей не панікувати, залишатись в укриттях та не робити жодних фото, пише УНН.
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“Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів. Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас вкурсі щодо ситуації в області”, — йдеться в повідомленні.
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