В Донецьку пролунав вибух біля офісу пушиліна - Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. В тимчасово окупованому Донецьку пролунав вибух біля офісу голови бойовиків дениса пушиліна. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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«В Донецьку пролунав вибух біля офісу голови окупаційної адміністрації Донецької області пушиліна. Подробиць поки нема, але…. Три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колоборантів на росіян. І тут вибух біля офісу пушиліна. Співпадіння? Не думаю. Варто згадати як закінчили всі ці паши губарєви, захарченкі і гіві з моторолами. То, колоборанти. Здавайтесь поки не пізно. Хоча б залишитесь живими», - написав Андрющенко.
Додамо
Про вибух біля офісу пушиліна повідомила також і низка ЗМІ.
Нагадаємо
На початку червня радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів підтвердив інформацію про поранення ватажка "днр" дениса пушиліна у Лимані Донецької області.