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19:03 • 16965 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 68873 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100812 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 80826 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 57536 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 75462 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Тернопольской области раздался взрыв

В Тернопольской области раздался взрыв

Киев • УНН

 • 1318092 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Жители Тернопольской области сообщили о сильном взрыве вечером 11 июня. Глава ОВА Владимир Труш призвал людей не паниковать, оставаться в укрытиях и не делать никаких фото, пишет УНН.

 

Цитата

“Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов. Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Держу вас в курсе по ситуации в области”, — говорится в сообщении.

Напомним

В Донецке раздался взрыв возле офиса пушилина.

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