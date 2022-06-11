В Тернопольской области раздался взрыв

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“Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов. Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Держу вас в курсе по ситуации в области”, — говорится в сообщении.

Напомним

В Донецке раздался взрыв возле офиса пушилина.