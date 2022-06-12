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Никакого тактического или стратегического смысла в этом ударе: Зеленский прокомментировал обстрел Тернопольской области

Киев • УНН

 • 154606 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы в Тернопольской области, назвав, что они не имеют “ни одного тактического или стратегического смысла”. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам Президента, после ракетного удара по Тернопольской области в больницах до сих пор находятся десять человек.

Цитата

“Не не было никакого тактического или стратегического смысла в этом ударе, как и в абсолютном большинстве других русских ударов. Это террор, просто террор”, — прокомментировал Зеленский.

Среди пострадавших — 12-летняя девочка из Харькова. Она поехала на Тернопольщину, чтобы спастись от русской армии.

“И именно такие факты теперь будут определять восприятие россии в мире. Не Петр I или Лев Толстой, а дети, раненые и убитые русскими ударами”, — отметил Зеленский.

Напомним

Вчера, 11 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чортков в Тернопольской области.

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