Президент анонсував звернення до Американського єврейського комітету

Цитата

"Підготував звернення до Американського єврейського комітету. Сьогодні в Нью-Йорку почався глобальний форум, організований комітетом. Це одна з найбільш впливових структур, яка дуже допомагає просувати рішення для нашого захисту", - йдеться у зверненні.

Деталі

Зеленський закликав партнерів подвоїти зусилля, щоб українці отримали більше сучасної зброї, більше фінансової підтримки аби швидше закінчити війну.

Нагадаємо

Зеленський прокоменував обстріли у Тернопільській області, назвавши, що вони не мають “жодного тактичного чи стратегічного сенсу”.