Президент анонсував звернення до Американського єврейського комітету
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення, Президент України Володимир Зеленський анонсував звернення до Американського єврейського комітету. Про це інформує УНН.
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"Підготував звернення до Американського єврейського комітету. Сьогодні в Нью-Йорку почався глобальний форум, організований комітетом. Це одна з найбільш впливових структур, яка дуже допомагає просувати рішення для нашого захисту", - йдеться у зверненні.
Деталі
Зеленський закликав партнерів подвоїти зусилля, щоб українці отримали більше сучасної зброї, більше фінансової підтримки аби швидше закінчити війну.
Нагадаємо
Зеленський прокоменував обстріли у Тернопільській області, назвавши, що вони не мають “жодного тактичного чи стратегічного сенсу”.