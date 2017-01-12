Президент анонсировал новый визит в Одесскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пообещал через несколько месяцев посетить Центр предоставления административных услуг Одесской области. Об этом он сообщил во время визита в Одесскую область, передает корреспондент УНН.
"Максимка, я еще раз приеду в одесский Центр предоставления административных услуг, только без камер, без пиара и хочу быть твердо уверенным, что через несколько месяцев он будет примерно работает", - сказал П.Порошенко.
Он подчеркнул, что Одесский областной совет и городской совет Одессы выделит необходимое финансирование для работы ЦНАП в Одесской области.