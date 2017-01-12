Президент анонсував новий візит в Одеську область

“Максимку, я ще раз приїду до одеського Центру надання адміністративних послуг, тільки без камер, без піару і хочу бути твердо переконаним, що через декілька місяців він зразково працює”, — сказав П.Порошенко.

Він підкреслив що Одеська обласна рада та міська рада Одеси виділить необхідне фінансування для роботи ЦНАП в Одеській області.