Президент анонсував новий візит в Одеську область

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко пообіцяв за кілька місяців відвідати Центр надання адміністративних послуг Одеської області. Про це він повідомив під час візиту на Одещину, передає кореспондент УНН.

“Максимку, я ще раз приїду до одеського Центру надання адміністративних послуг, тільки без камер, без піару і хочу бути твердо переконаним, що через декілька місяців він зразково працює”, — сказав П.Порошенко.

Він підкреслив що Одеська обласна рада та міська рада Одеси виділить необхідне фінансування для роботи ЦНАП в Одеській області.

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