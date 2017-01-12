Президент анонсував новий візит в Одеську область
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко пообіцяв за кілька місяців відвідати Центр надання адміністративних послуг Одеської області. Про це він повідомив під час візиту на Одещину, передає кореспондент УНН.
“Максимку, я ще раз приїду до одеського Центру надання адміністративних послуг, тільки без камер, без піару і хочу бути твердо переконаним, що через декілька місяців він зразково працює”, — сказав П.Порошенко.
Він підкреслив що Одеська обласна рада та міська рада Одеси виділить необхідне фінансування для роботи ЦНАП в Одеській області.