Президент Албании перед саммитом: Албания подтверждает поддержку Украины
Киев • УНН
Президент Албании Бегай подтвердил поддержку Украины со стороны своей страны в преддверии саммита лидеров Украины и стран Юго-Восточной Европы в Тиране.
Президент Албании Байрам Бегай перед саммитом "Украина - Юго-Восточная Европа" заявил, что его страна подтверждает поддержку Украины, передает УНН.
Албания приветствует эти два дня лидеров Западных Балкан и Юго-Восточной Европы с готовностью и желанием внести свой вклад в мир, сотрудничество, устойчивое развитие в регионе и подтвердить поддержку Украины
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посещает албанскую столицу Тирану, где планирует встретиться с премьер-министром страны Эди Рамой и принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, поддержку Формулы мира Украины и общий путь к евроатлантической цели.
Президент Албании перед саммитом: Албания подтверждает поддержку Украины
Президент Албании Бегай подтвердил поддержку Украины со стороны своей страны в преддверии саммита лидеров Украины и стран Юго-Восточной Европы в Тиране.
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