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Президент Албании перед саммитом: Албания подтверждает поддержку Украины

Президент Албании перед саммитом: Албания подтверждает поддержку Украины

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 10:17  •  11535 просмотра

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Президент Албании Бегай подтвердил поддержку Украины со стороны своей страны в преддверии саммита лидеров Украины и стран Юго-Восточной Европы в Тиране.

Президент Албании Байрам Бегай перед саммитом "Украина - Юго-Восточная Европа" заявил, что его страна подтверждает поддержку Украины, передает УНН.

Албания приветствует эти два дня лидеров Западных Балкан и Юго-Восточной Европы с готовностью и желанием внести свой вклад в мир, сотрудничество, устойчивое развитие в регионе и подтвердить поддержку Украины

- написал Бегай в Facebook.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посещает албанскую столицу Тирану, где планирует встретиться с премьер-министром страны Эди Рамой и принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, поддержку Формулы мира Украины и общий путь к евроатлантической цели. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Президент Албанії перед самітом: Албанія підтверджує підтримку України
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