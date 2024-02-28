Президент Албанії перед самітом: Албанія підтверджує підтримку України
Київ • УНН
Президент Албанії Бегай підтвердив підтримку України з боку своєї країни напередодні саміту лідерів України та країн Південно-Східної Європи в Тирані.
Президент Албанії Байрам Бегай перед самітом "Україна - Південно-Східна Європа" заявив, що його країна підтверджує підтримку України, передає УНН.
Албанія вітає ці два дні лідерів Західних Балкан і Південно-Східної Європи з готовністю та бажанням зробити свій внесок у мир, співпрацю, сталий розвиток у регіоні та підтвердити підтримку України
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідує албанську столицю Тирану, де планує зустрітися з прем'єр-міністром країни Еді Рамою і взяти участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа, щоб обговорити оборонне співробітництво, підтримку Формули миру України та спільний шлях до євроатлантичної мети.