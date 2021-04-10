Премьера Норвегии оштрафовали за нарушение карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Норвегии полиция оштрафовала премьер-министра страны Эрну Солберг за нарушение карантинных ограничений во время празднования ее 60-летие на горнолыжном курорте. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
В стране из-за коронавируса разрешено собираться группами только по 10 человек, однако на два мероприятия в ресторане и в квартире Солберг в феврале по случаю ее дня рождения пришли 13 и 14 человек.
Начальник полиции Оле Саеверуд законность решения о штрафе объяснил тем, что на тот момент не существовало региональных правил, действовали только национальные. По его словам, в большинстве таких случаев полиция бы не наложила штраф на гражданина, но премьер-министр занимается вопросами введения коронавирусных ограничений.
"Поэтому правильно было наложить штраф, чтобы поддержать доверие общества к правилам социального дистанцирования", - сказал он.
Премьер-министра оштрафовали на 20 тыс норвежских крон (2,3 тысячи евро).
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Добавим
По состоянию на 10 апреля в Норвегии зарегистрировано 102 719 случаев коронавируса. 684 человека умерли.