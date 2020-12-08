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У Тайвані на 3,5 тис. доларів оштрафували чоловіка, який порушив карантин на 8 секунд

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Мігранта з Філіппін, який на 8 секунд вийшов у коридор карантинного готелю, оштрафували на 3 500 доларів США в Тайвані. Про це повідомляє УНН з посиланням CNN.

“Робітник-мігрант перебував на ізоляції в одному зі спеціально облаштованих карантинних готелів міста Гаосюн”, — пише видання.

Згідно з місцевими правилами, жителям таких готелів заборонено на який-небудь термін залишати межі своїх номерів.

Чоловіка помітили на камерах відеоспостереження працівники готелю, які й доповіли про порушення в місцевий департамент охорони здоров’я. В підсумку, стосовно філіппінця було накладено штраф у розмірі 100 тисяч тайванських доларів (близько 3,5 тис. доларів США).

Зазначимо, що в місті Гаосюн, де мешкає понад 2,5 мільйонів людей, наразі діє 56 подібних карантинних готелів.

Нагадаємо, що через COVID-19 усі регіони Німеччини визнані зонами ризику.

Додамо, що в Аргентині ввели податок на багатих людей для сплати заходів по боротьбі з COVID-19 на тлі тривалої пандемії коронавірусу та за для порятунку економіки.

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