У Тайвані на 3,5 тис. доларів оштрафували чоловіка, який порушив карантин на 8 секунд
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Мігранта з Філіппін, який на 8 секунд вийшов у коридор карантинного готелю, оштрафували на 3 500 доларів США в Тайвані. Про це повідомляє УНН з посиланням CNN.
“Робітник-мігрант перебував на ізоляції в одному зі спеціально облаштованих карантинних готелів міста Гаосюн”, — пише видання.
Згідно з місцевими правилами, жителям таких готелів заборонено на який-небудь термін залишати межі своїх номерів.
Чоловіка помітили на камерах відеоспостереження працівники готелю, які й доповіли про порушення в місцевий департамент охорони здоров’я. В підсумку, стосовно філіппінця було накладено штраф у розмірі 100 тисяч тайванських доларів (близько 3,5 тис. доларів США).
Зазначимо, що в місті Гаосюн, де мешкає понад 2,5 мільйонів людей, наразі діє 56 подібних карантинних готелів.
Нагадаємо, що через COVID-19 усі регіони Німеччини визнані зонами ризику.
Додамо, що в Аргентині ввели податок на багатих людей для сплати заходів по боротьбі з COVID-19 на тлі тривалої пандемії коронавірусу та за для порятунку економіки.