Через COVID-19 усі регіони Німеччини визнані зонами ризику

Днем раніше, 5 грудня, цей показник становив 48,9. Нова інфекція в цій землі виявлена у 15 771 людини, більше 260 хворих померли, близько 12,5 тис. одужали. У Німеччині населений пункт входить в зону ризику, якщо нові зараження перевищують показник в 50 випадків на 100 тисяч жителів протягом семи днів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ Німеччини розраховують на масову вакцинацію влітку наступного року