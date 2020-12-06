Раніше УНН повідомляв, що в Німеччині продовжили частковий локдаун до 10 січня.
Через COVID-19 усі регіони Німеччини визнані зонами ризику
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Федеральна земля Німеччини Шлезвіг-Гольштейн на півночі країни стала останнім регіоном ФРН, яку визнали зоною ризику. За минулі 7 днів на 100 тис. жителів довелося 51,6 зараження, повідомили регіональні влади 6 грудня, передає УНН із посиланням на DW.
Днем раніше, 5 грудня, цей показник становив 48,9. Нова інфекція в цій землі виявлена у 15 771 людини, більше 260 хворих померли, близько 12,5 тис. одужали. У Німеччині населений пункт входить в зону ризику, якщо нові зараження перевищують показник в 50 випадків на 100 тисяч жителів протягом семи днів.
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