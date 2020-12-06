Ранее УНН сообщал, что в Германии продолжили частичный локдаун до 10 января.
Из-за COVID-19 все регионы Германии признаны зонами риска
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Федеральная земля Германии Шлезвиг-Гольштейн на севере страны стала последним регионом ФРГ, которую признали зоной риска. За прошедшие 7 дней на 100 тыс. жителей пришлось 51,6 заражения, сообщили региональные власти 6 декабря, передает УНН со ссылкой на DW.
Днем ранее, 5 декабря, этот показатель составлял 48,9. Новая инфекция в этой земле обнаружена в 15 771 человека, более 260 больных умерли, около 12,5 тыс. выздоровели. В Германии населенный пункт входит в зону риска, если новые заражения превышают показатель в 50 случаев на 100 тысяч жителей в течение семи дней.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве Германии рассчитывают на массовую вакцинацию летом следующего года