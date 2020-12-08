В Тайване на 3,5 тыс. долларов оштрафовали мужчину, который нарушил карантин на 8 секунд
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Мигранта из Филиппин, который на 8 секунд вышел в коридор карантинного отеля, оштрафовали на 3500 долларов США в Тайване. Об этом сообщает УНН со ссылкой CNN.
“Рабочий-мигрант находился на изоляции в одном из специально оборудованных карантинных отелей города Гаосюн”, — пишет издание.
Согласно местным правилам, жителям таких гостиниц запрещено на какой-либо срок покидать пределы своих номеров.
Мужчину заметили на камерах видеонаблюдения работники отеля, которые и доложили о нарушениях в местный департамент здравоохранения. В итоге, в отношении филиппинца был наложен штраф в размере 100 тыс. тайваньских долларов (около 3,5 тыс. долларов США).
Отметим, что в городе Гаосюн, где проживает более 2,5 млн человек сейчас действует 56 подобных карантинных отелей.
Напомним, что из COVID-19 все регионы Германии признаны зонами риска.
Добавим, что в Аргентине ввели налог на богатых людей для уплаты мер по борьбе с COVID-19 на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и за спасение экономики.