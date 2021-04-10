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Прем'єра Норвегії оштрафували за порушення карантину

Прем'єра Норвегії оштрафували за порушення карантину

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Норвегії поліція оштрафувала прем'єр-міністра країни Ерну Солберг за порушення карантинних обмежень під час святкування її 60-річчя на гірськолижному курорті. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

В країні через коронавірус дозволено збиратися групами тільки по 10 осіб, проте на два заходи в ресторані і в квартирі Солберг в лютому з нагоди її дня народження прийшли 13 і 14 осіб.

Начальник поліції Оле Саєверуд законність рішення про штраф пояснив тим, що на той момент не існувало регіональних правил, діяли тільки національні. За його словами, у більшості таких випадків поліція б не наклала штраф на громадянина, але прем'єр-міністр займається питаннями введення коронавірусних обмежень.

"Тому правильно було накласти штраф, щоб підтримати довіру суспільства до правил соціального дистанціювання", - сказав він.

Прем'єр-міністра оштрафували на 20 000 норвезьких крон (2,3 тисячі євро).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Тайвані на 3,5 тис. доларів оштрафували чоловіка, який порушив карантин на 8 секунд

Додамо

Станом на 10 квітня в Норвегії зареєстровано 102 719 випадків коронавірусу. 684 особи померло.

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