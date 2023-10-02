Премьер с представителями МВФ обсудил реализацию программы финансирования на 15,6 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с представителями миссии МВФ, которые начали работу в Украине для пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), передает УНН.
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«Первый визит миссии МВФ в Украину за более чем три года. Обсудили шаги, необходимые для реализации четырехлетней программы с Фондом на сумму 15,6 млрд долларов», - сообщил Шмыгаль в Telegram.
По его словам, Украина тесно сотрудничает с партнерами в вопросе внедрения реформ.
Премьер рассказал об основных направлениях развития украинской экономики, в частности о привлечении инвестиций, программах поддержки малого и среднего бизнеса, государственно-частном партнерстве.
Также Шмыгаль сообщил, что с представителями миссии МВФ обсудил совместную работу в рамках Многосторонней координационной платформы доноров.
«Проинформировал миссию о потребностях Украины в средствах для покрытия дефицита бюджета и отдельно о потребностях на восстановление», - добавил премьер.
Напомним
Исполнительный совет МВФ в конце марта согласовал новую программу поддержки для Украины на 15,6 миллиарда долларов и сроком на 4 года.
В апреле Украина получила первый транш от МВФ в 2,7 млрд долларов. В июле Украина получила второй транш от МВФ в 890 млн долларов.
25 сентября миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работу с Украиной в рамках подготовки ко второму пересмотру программы сотрудничества EFF.