Місія МВФ починає роботу з Україною у межах підготовки до перегляду програми

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"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні технічні дискусії з представниками влади України стосовно останніх економічних подій і з метою обговорення податково-бюджетних, фінансових та структурних заходів у контексті підготовки до консультацій 2023 року за Статтею IV Угод МВФ та до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", - ідеться у заяві постійного представника МВФ до України Ваграма Степаняна, зробленій у Варшаві.

Нагадаємо

Виконавча рада МВФ наприкінці березня погодила нову програму підтримки для України на 15,6 мільярда доларів і терміном на 4 роки.

У квітні Україна отримала перший транш від МВФ у 2,7 млрд доларів. У липні Україна отримала другий транш від МВФ у 890 млн доларів.