Миссия МВФ начинает работу с Украиной в рамках подготовки к пересмотру программы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) сегодня начинает работу с Украиной в рамках подготовки ко второму пересмотру программы сотрудничества EFF, сообщили в понедельник в постоянном представительстве МВФ в Украине, пишет УНН.
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"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня технические дискуссии с представителями власти Украины относительно последних экономических событий и с целью обсуждения налогово-бюджетных, финансовых и структурных мероприятий в контексте подготовки к консультациям 2023 года по Статье IV Соглашений МВФ и ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF)", - говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна, сделанном в Варшаве.
Напомним
Исполнительный совет МВФ в конце марта согласовал новую программу поддержки для Украины на 15,6 миллиарда долларов и сроком на 4 года.
В апреле Украина получила первый транш от МВФ в 2,7 млрд долларов. В июле Украина получила второй транш от МВФ в 890 млн долларов.